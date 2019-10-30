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نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:29 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، مساء اليوم، أعمال الإنقاذ التي تمت للعقار الذي انهار مساءً بالعنوان ٩ حارة النظيفة باب الوزير، والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة حوائط حاملة، حيث اطمأن إلى إخلاء العقار وخروج سكانه سالمين، وتسليم الموقع للمقاول لإزالة الخطورة وصلب العقارات المجاورة ورفع الأنقاض.

وكانت تلقت شرطة النجدة، بلاغا، بانهيار العقار رقم 9 في الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر والمكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه اسرة واحدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة حيث تمكنت من استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين.

وقد أدى ذلك إلى انهيار جزء من العقار رقم 7 المجوار للعقار المنهار، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة.

نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين
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