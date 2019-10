مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر مجاناً beIN SPORT YouTube ضربات جزاء الآن

يلا شوت مشاهدة ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد ارسنال في كاس الرابطة الانجليزية، يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول SALAH «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول NOW









يواجه فريق ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2019، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".









حيث يدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعه؛ بعدما حقق فوزاً ثميناً على توتنهام، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل احتلال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.









فيما يعاني آرسنال من سوء النتائج، بعدما خسر أمام شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، ثم سقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، ليتراجع ترتيبه بعدما كان قريبًا من المركز الثاني.









موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية:-

من المقرر أن تقام مبارة ليفربول ضد أرسنال، على ملعب الأنفيلد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.









بث مباشر لمباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية:-

وسيفتقد ليفربول لخدمات المدافع الكاميروني جويل ماتيب، وفان ديك بسبب الإصابة، فيما لم يتبين موقف محمد صلاح من المشاركة في اللقاء أم لا، بعدماتعرضر لإصابة مباراة توتنهام الأخيرة، لكن الأقرب أنه لن يشارك في المباراة، ومن المتوقع أن يدفع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بأدريان في حراسة المرمى، وأمامه جو جوميز، ولوفرين، وأندي روبيرتسون وألكسندر أرنولد، ويأتي تشامبرلين، ونابي كيتا، وآدم لالانا في قلب الميدان، وأمامهم أوريجي وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو.









ويدخل آرسنال اللقاء مكتمل العناصر، ولن يفقد أي لاعب بسيي الإصابة أو الإيقاف، وسيدفع أرسنال ببيرند لينو في حراسة المرمى، وأمامه هيكتور بيليرين، وسوكراتيس، ودافيد لويز وكولاسيناك، وسيضع ماتيو الجندوزي، ولوكاس توريرا في خط الوسط، وأمامها سيبايوس وبيبي، وأمامه بيير أوباميانج، ألكسندر لاكازيت، يذكر أن ليفربول وآرسنال سبق وأن تواجها هذا الموسم، يوم 24 أغسطس الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".