Advertisements
Advertisements
Advertisements

حريق يلتهم شقة سكنية بقرية العنانية في دمياط

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هند الشيال
Advertisements
نشب حريق ضخم في شقة سكنية بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، مساء اليوم الأربعاء، حيث فوجئ الاهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الادخنة وسط حالة من الذعر لدي الاهالي.

تم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق والسيطرة عليه، كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والتى لم تصل الأرواح، حيث انه تم إخراج من بالشقة دون إصابات.

وكانت قررت النيابة العامة بمحافظة دمياط، اليوم، دفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرا بإصابته على اثر مشاجرة نشبت مع معازيم فى حفل زفاف أحد أقاربه، مساء أمس الجمعة، في مدينة الروضة مركز فارسكور بمدينة دمياط.

كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر يدعى هيثم المر، ويقيم في قرية الشعراء مركز دمياط، في مشاجرة نشبت بين معازيم حفل زفاف في مدينة الروضة مركز فارسكور وعلى أثره تم نقله إلى مستشفى فارسكور المركزي، في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة دمياط حريق في دمياط حريق شقة سكنية اخيرة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ ساعة و نصف

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

منذ ساعتين و 14 دقيقة

“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر ديربي جدة plus كورة لايف KSA SPORTS المفتوحة ماتش الاهلي الآن NOW

الآن

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ أقل من ساعتين

رابط ,,يلا شوت،، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر al ahli vs al ittihad live stream عبر KSA SPORT مجاناً

الآن

موضوعات متعلقة

حريق يلتهم أرض زراعية بدمياط (صور)

حريق شقتين في قريتين بدمياط

حريق يلتهم شقة بدمياط

حريق هائل يلتهم ورشة بدمياط

عاجل.. حريق في ورشة صناعية بـ"دمياط" (صور)

حريق هائل يلتهم ورشة صناعية بدمياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر ديربي جدة plus كورة لايف KSA SPORTS المفتوحة ماتش الاهلي الآن NOW

06:40 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

رابط ,,يلا شوت،، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر al ahli vs al ittihad live stream عبر KSA SPORT مجاناً

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status