حريق يلتهم شقة سكنية بقرية العنانية في دمياط





وكانت قررت النيابة العامة بمحافظة دمياط، اليوم، دفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرا بإصابته على اثر مشاجرة نشبت مع معازيم فى حفل زفاف أحد أقاربه، مساء أمس الجمعة، في مدينة الروضة مركز فارسكور بمدينة دمياط.





كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر يدعى هيثم المر، ويقيم في قرية الشعراء مركز دمياط، في مشاجرة نشبت بين معازيم حفل زفاف في مدينة الروضة مركز فارسكور وعلى أثره تم نقله إلى مستشفى فارسكور المركزي، في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

نشب حريق ضخم في شقة سكنية بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، مساء اليوم الأربعاء، حيث فوجئ الاهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الادخنة وسط حالة من الذعر لدي الاهالي.تم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق والسيطرة عليه، كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والتى لم تصل الأرواح، حيث انه تم إخراج من بالشقة دون إصابات.