Advertisements
Advertisements
Advertisements

صدمة جديدة من نيمار لبرشلونة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:14 م
Advertisements
نيمار
نيمار
حسام مجدي
Advertisements

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديده من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسبب جديد.

نيمار يستعد لتجديد عقده

وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن نيمار مستعد لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان في الفترة القادمة.

وأشار البرنامج إلى أن عائلة نيمار تشعر بالسعادة في فرنسا ومستعدين للتفاوض مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقد اللاعب.

صدمة برشلونة

وأشار البرنامج إلى أن انفتاح نيمار لتجديد عقده باريس سان جيرمان يعتبر صدمة لنادي برشلونة الذي كان يرغب في ضم اللاعب في نهاية الموسم.

وينتهي عقد نيمار مع نادي برشلونة بعد موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي في صيف 2022.

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار برشلونة باريس سن جيرمان

أخبار تهمك

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رابط ,,يلا شوت،، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر al ahli vs al ittihad live stream عبر KSA SPORT مجاناً

الآن

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ ساعة و نصف

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر ديربي جدة plus كورة لايف KSA SPORTS المفتوحة ماتش الاهلي الآن NOW

الآن

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

اهم اخبار برشلونة يوم الخميس الموافق 10-1-2019

نشرة برشلونة اليوم: رئيس البرسا يؤكد حسم صفقة نيمار وباريس يزف بشري سارة للبلوجرانا ونيمار يوجه رسالته الأخيرة لبرشلونة

أخبار برشلونة اليوم: مجزرة تطول 4 لاعبين بأمر فالفيردي .. وبارتوميو يصدم الجماهير بشأن رحيل ميسي ويحدد موعد ضم نيمار

أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد

ريال مدريد يتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان حول صفقة الموسم

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يتحرك لتحصين نجم الفريق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر ديربي جدة plus كورة لايف KSA SPORTS المفتوحة ماتش الاهلي الآن NOW

06:40 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

رابط ,,يلا شوت،، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر al ahli vs al ittihad live stream عبر KSA SPORT مجاناً

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status