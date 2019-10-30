صدمة جديدة من نيمار لبرشلونة





تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديده من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسبب جديد.





نيمار يستعد لتجديد عقده





وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن نيمار مستعد لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان في الفترة القادمة.





وأشار البرنامج إلى أن عائلة نيمار تشعر بالسعادة في فرنسا ومستعدين للتفاوض مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقد اللاعب.





صدمة برشلونة





وأشار البرنامج إلى أن انفتاح نيمار لتجديد عقده باريس سان جيرمان يعتبر صدمة لنادي برشلونة الذي كان يرغب في ضم اللاعب في نهاية الموسم.





وينتهي عقد نيمار مع نادي برشلونة بعد موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي في صيف 2022.





مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم





وقد شارك نيمار في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



