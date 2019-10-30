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ايلا شوت NOW مشاهدة الشوط الثاني مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه مساء اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد نظيره فريق ليجانيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة المباراة yalla shoot

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش وحرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس.

كورة جول Leganés KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد ليجانيس حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق حفيظ دراجي، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباارة، لمواصلة صراعه على صدارة جدول ترتيب الليجا مع غريمه التقليدي برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بينهما في الفترة القادمة Real Madrid vs Leganés ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد وليجانيس

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Santiago Bernabéu ONLINE للاستمتاع بمباراة ريال مدريد وليجانيس

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ريال مدريد وليجانيس، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، في ظل النتائج المتذبذبة للفريق في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي في الدوري أو القاري في دوري أبطال أوروبا.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ريال مدريد وليجانيس

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي، بعدما تقدم ليجانيس في النتيجة عبر لاعبه جوناثان سيلفا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، قبل أن يدرك الميرنجي التعادل سريعًا عن طريق مهاجمه كريم بنزيما في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة ريال مدريد وليجانيس Madrid LIVE

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس كورة ستار KORA STAR، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات والخساراة في مواجهة واحدة، بينما يتذيل ليجانيس جدول ترتيب البطولة برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخساراة في 7 مباريات.

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