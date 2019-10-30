ايلا شوت NOW مشاهدة الشوط الثاني مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS
يواجه مساء اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد
نظيره فريق ليجانيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر
لمشاهدة المباراة yalla shoot
بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد
ضد ليجانيس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة
الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس لمشاهدتها
عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين
اليوم الأربعاء في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع
مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة
والربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش وحرصًا على مشاهدة
مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة
ريال مدريد ضد ليجانيس.
كورة جول Leganés
KORAGOAL القنوات
الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق
الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد ليجانيس حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد،
عبر قناة beIN SPORTS HD 3،
بتعليق حفيظ دراجي، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني، في
مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.
بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس
كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال
مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر
بنقاط المباارة، لمواصلة صراعه على صدارة جدول ترتيب الليجا مع غريمه التقليدي برشلونة
قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بينهما في الفترة القادمة Real
Madrid vs Leganés ONLINE.
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Shootمباراة ريال مدريد وليجانيس
نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس
للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير
من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة
توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE،
و كورة لايف KORALIVE.
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بمباراة ريال مدريد وليجانيس
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SHOOT 7asry لمباراة
ريال مدريد وليجانيس، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، في ظل النتائج
المتذبذبة للفريق في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي في الدوري أو القاري في
دوري أبطال أوروبا.
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بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ريال مدريد وليجانيس
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أخر
مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني للموسم
الماضي، بعدما تقدم ليجانيس في النتيجة عبر لاعبه جوناثان سيلفا في الدقيقة 45 من زمن
المباراة، قبل أن يدرك الميرنجي التعادل سريعًا عن طريق مهاجمه كريم بنزيما في الدقيقة
51 من عمر اللقاء.
ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة
ريال مدريد وليجانيس Madrid LIVE
رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس
كورة ستار KORA STAR،
حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري
الإسباني برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات
والخساراة في مواجهة واحدة، بينما يتذيل ليجانيس جدول ترتيب البطولة برصيد 5 نقاط جمعها
من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخساراة في 7 مباريات.