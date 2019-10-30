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كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:41 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصر محمد صلاح، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، على ملعب “آنفيلد”، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Arsenal KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أرسنال حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق علي محمد علي، في قمة منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية، لمواصلة صراعه على البطولة، في ظل الحالة المعنوية الرائعة التي يكر بها الريدز مؤخرًا Liverpool vs Arsenal ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول وأرسنال
نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Anfield ONLINE للاستمتاع بمباراة ليفربول وأرسنال
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ليفربول وأرسنال، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، نظرًا لقوة منافسه الجانرز الذي يمتلك ترسانة هجومية نارية تتمثل في الثلالاثي الجابوني أوباميانج والفرنسي لاكازيت والإيفواري نيكولاس بيبي.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ليفربول وأرسنال
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعدما سجل أهداف الريدز كلاً من جويل ماتيب، ومحمد صلاح "هدفين" في الدقائق 41، 49، 58 من زمن المباراة، بينما سجل هدف الجانرز الوحيد لوكاس توريرا في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة ليفربول وأرسنال Salah LIVE
رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام كورة ستار KORA STAR، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في تسعة مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في أربعة مباريات والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين.

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