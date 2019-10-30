«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah vs mane رابط متعدد ليفربول مباشر

يلا شوت حصري متابعة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية KOORA ONLINE.





كول كورة ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا YALA SHOOOT PLUS، ويعد فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر لقب لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي، حيث كان قد حقق السيتي جميع الألقاب في انجلترا لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية خلال موسم واحد GOAL KOORA.





كورة لايف ويترقب عشاق كرة القدم في العالم بداية الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد زيادة المنافسة في البطولة خلال الجولات الماضية بين الأندية على مقدمة جدول الترتيب وأيضاً رغبة أندية المؤخرة في الهروب من مراكز الهبوط KOORA ONLINE، وستكون تلك المباراة نارية على ملعب الانفيلد من أجل الصعود لدور المقبل YALA KOORA.





جول كورة ويستضيف فريق مانشستر سيتي في الجولة القادمة فريق ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد، بينما يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق استون فيلا في ملعب الفيلا بارك COOL KOORA ويلتقي فريق أرسنال مع فريق ولفرهامبتون على ملعب الإمارات GOAL KOORA.





يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع على اليوتيوب وبث الأسطورة ALASTORA بينما سيواجه فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق بيرنلي بعد تعثر الثنائي في الجولة الماضية من البطولة، ويلعب فريق برايتون مع فريق نوريتش سيتي KOORA LIVE ويستضيف فريق بورنموث منافسه فريق مانشستر يونايتد الفائز في اخر جولة على نوريتش بثلاثية مقابل هدف وحيد BEIN MATSH.



