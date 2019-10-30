



مشاهدة اهداف مباراة ليفربول والارسنال الشوط الاول





جاء الشوط الأول قوي ومثير بين ارسنال وليفربول، حيث تمكن رفاق يورجن كلوب من تسجيل الهدف الأول عبر شكوردن موستافي لاعب أرسنال بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة، ثم تمكن لوكاس توريرا من معادلة النتيجة للضيوف "آرسنال" في الدققة التاسعة عشر، وفي الدقيقة السادسة والعشرين استطاع جابرييل مارتينلي لاعب ارسنال الشاب من تسجيل الهدف الثاني والتقدم لصالح المدفعجية بطريقة رائعة.





اهداف مباراة ليفربول والارسنال الشوط الاول في كأس الرابطة





وبعد هدف أرسنال الثاني في شباك ليفربول، حاول الريدز معادلة النتيجة إلا أن الشاب المتألق جابرييل مارتينلي تمكن من إضافة الهدف الثاني له والثالث لأرسنال في الدقيقة السادسة والثلاثين من تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمي ليفربول، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط وتحديدًا في الدقيقة الثالثة والأربعين قلص جميس ميلنر قائد ليفربول النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء.





تشكيل فريق ليفربول ضد آرسنال في غياب محمد صلاح

وبدأ ليفربول تشكيلته كالتالي :-



