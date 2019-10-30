نتيجة مباراة ليفربول وارسنال





نتيجة مباراة ليفربول وارسنال



تقدم ليفربول عن طريق موستافي مدافع أرسنال والذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل توريرا للأرسنال، ثم سجل مارتينيلي لاعب الجانرز هدفين لفريقه، قبل أن يقلص ميلنر النتيجة بهدف ثاني قبل انتهاء الشوط.

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال



ويغيب عن مباراة اليوم نجمنا المصري محمد صلاح الذي فضل يورجن كلوب مدرب ليفربول إراحته في مواجهة الليلة.

انتهى الشوط الأول لمباراة ليفربول وأرسنال، بتفوق الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب الريدز، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.