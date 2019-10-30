التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

عرض الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرًا يوضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية وكذب إعلامهم.



لا يكف الإخوان عن ممارسة الكذب منذ نشأة التنظيم منذ 91 عامًا وحتى وقتنا هذا، حيث بدأت رحلة الكذب للجماعة من مؤسسها الأول حسن البنا، وانتهت مع مرشدها الحالي محمد بديع، مرورًا بقيادات الجماعة التي لم تكف يومًا عن الكذب والتدليس، والذي أصبح سلعة رائجة عند التنظيم، وتحول من مجرد كذب إلى صناعة احترفت في إنتاجها.



توصف الجماعة هي وقياداتها بـ"الكاذبين"، وانكشف وجهها المختبئ بعد عام 2011، فقد كان أكثر وضوحًا للمواطنين الذين تفاجأوا بتسلل الجماعة إلى السلطة إلى أن أصبحوا على رأسها.

