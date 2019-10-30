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رسميا.. مصر تواجه ليبيريا ودياً 7 نوفمبر في برج العرب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:19 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف محمد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة إلى اتفاق نهائي مع منتخب ليبيريا لمواجهته وديا يوم 7 نوفمبر المقبل.


وأعلن بركات عن الملعب الذي سيستضيف مباراة مصر وليبيىا الودية، وهو ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار إستعدادات منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.


وأكد محمد بركات أن منتخب ليبيريا هو المتاح في هذه الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر خارج الأجندة الدولية بينما جميع المنتخبات الأخرى منشغلة بالتجهيز لخوض مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.


تاريخ مواجهات مصر وليبيريا

واجه منتخب مصر نظيره الليبيري من قبل 4 مرات جميعها في تصفيات كأس العالم إستطاع منتخب مصر الفوز مرتين بنتيجة 2 _0 في تصفيات كأس العالم 1990، وفوز بنتيجة 5_0 في تصفيات كأس العالم 2998 ، وخسر منتخب مصر مرتين بنفس النتيجة 1_0 من بينهم الهدف الأشهر لجورج وايا احد نجوم كرة القدم الإفريقية في مرمي عصام الحضري في تصفيات المونديال 1998.


قائمة منتخب مصر أمام ليبيريا

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

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