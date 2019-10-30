رسميا.. مصر تواجه ليبيريا ودياً 7 نوفمبر في برج العرب

كشف محمد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة إلى اتفاق نهائي مع منتخب ليبيريا لمواجهته وديا يوم 7 نوفمبر المقبل.





وأعلن بركات عن الملعب الذي سيستضيف مباراة مصر وليبيىا الودية، وهو ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار إستعدادات منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



