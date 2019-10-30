أتلتيكو مدريد يرد على أنباء التعاقد مع نجم برشلونة





قام نادي أتلتيكو مدريد بالرد على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول رغبة النادي في التعاقد مع نجم نادي برشلونة خلال الفترة القادمة.





تعاقد أتلتيكو مدريد مع راكيتيتش





وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء عن وجود رغبة لدى نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





رد أتلتيكو مدريد على التفاوض مع راكيتيتش





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنها تواصلت مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد منذ قليل والتي نفت كل الأنباء حول رغبة النادي في ضم راكيتيتش.





رغبة راكيتيتش في الرحيل عن برشلونة





وكان راكيتيتش قد أظهر رغبة كبيرة مؤخرا في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم.





الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان ونادي باريس سان جيرمان.





مشاركات راكيتيتش مع نادي برشلونة هذا الموسم





وقد شارك إيفان راكيتيتش في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.



