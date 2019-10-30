«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر رابط ماتش beIN sport المفتوحة يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس اليوم NOW

يلا شوت مشاهدة يوفنتوس وجنوى بث مباشر ، يستضيف ملعب أليانز بمدينة تورينو مباراة في الجولة العاشرة من الدورى الإيطالي ، حين يستضيف فريق السيدة العجوز نادي جنوى علي أرضه ووسط جماهيره ، اليوفي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات قبل لقاء اليوم ، في حالة فوزه اليوم سيرتفع رصيده الي 28 نقطة ويستعيد الصدارة مرة أخرى ، لذلك مباراة اليوم هي مباراة مهمة للفريق لاستعادة الصدارة واسعاد الجماهير ، مباراة الأسبوع الماضي كانت أمام فريق ليتشي يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، أما فريق جنوى فيحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط ، ويحتاج الفريق الي الخروج من هذه المباراة بأي نقاط ليحسن الفريق من مركزه في الترتيب ، ولكن هذا الأمر يعد صعب جدا في ظل منافسة فريق كبير بحجم اليوفي اليوم .





مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر

يقام اللقاء اليوم بين فريقي يوفنتوس وجنوى بث مباشر وذلك في يوم الأربعاء الموافق 30 – 10 – 2019 ، وذلك علي ملعب أليانز (تورينو) ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Bein Sports HD4 ، توقيت اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة .





مشاهدة يوفنتوس وجنوى بث مباشر