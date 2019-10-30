رئيس قطاع المتاحف: حرائق كاليفورنيا بعيدة عن مقر معرض الأثار الغارقة المصرية بأمريكا

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، بوزارة الأثار، إن الحريق الذي نشب في ولاية كاليفورنيا بعيد تماماً عن المبنى الذي تعرض به الآثار المصرية، في معرض مؤقت بعنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر".





يذكر أن أنباء متداولة على صفحات التواصل الاحتماعي تفيد بتعرض ولاية كاليفورنيا لعدة حرائق ولكنها بعيدة عن مقر مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.









وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار افتتح، معرض الآثار المصرية الغارقة الذي تستضيفه مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بداية أكتوبر الجاري.









وشهد حفل الافتتاح مدير متحف سيمي ڤالي ومدير مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، وعدد كبير من الأمريكيين الحريصين على متابعة التراث والآثار المصرية والعشرات من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الأمريكية والعالمية.





والمعرض يضم ٢٩٣ قطعة أثرية، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتعد أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.





ورحلة المعرض بدأت عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزوريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية.



