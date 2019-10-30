Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس قطاع المتاحف: حرائق كاليفورنيا بعيدة عن مقر معرض الأثار الغارقة المصرية بأمريكا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، بوزارة الأثار، إن الحريق الذي نشب في ولاية كاليفورنيا بعيد تماماً عن المبنى الذي تعرض به الآثار المصرية، في معرض مؤقت بعنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر". 

يذكر أن أنباء متداولة على صفحات التواصل الاحتماعي تفيد بتعرض ولاية كاليفورنيا لعدة حرائق ولكنها بعيدة عن مقر مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار افتتح، معرض الآثار المصرية الغارقة الذي تستضيفه مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بداية أكتوبر الجاري.


وشهد حفل الافتتاح مدير متحف سيمي ڤالي ومدير مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، وعدد كبير من الأمريكيين الحريصين على متابعة التراث والآثار المصرية والعشرات من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الأمريكية والعالمية. 

والمعرض يضم ٢٩٣ قطعة أثرية، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتعد أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

ورحلة المعرض بدأت عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزوريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية. 

ومحطته الثالثة في أمريكا بولاية كاليفورنيا حيث ستستضيف المعرض والذي سيتم فتحه للجمهور حتى أبريل ٢٠٢٠م، وأكد وزيري أن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، وكذلك لتعزيز حركة السياحة المصرية.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ ساعة و 22 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر beIN SPORT المفتوحة«رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الريدز

منذ 36 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ أقل من ساعتين

“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN YOUTUBE

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

منذ 41 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر match arsenal vs liverpool live stream عبر beIN SPORT مجاناً

منذ ساعة و 15 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وأرسنال بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

منذ ساعة و 17 دقيقة

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ 40 دقيقة

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

رابط ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN YOUTUBE

08:23 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

06:11 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر match arsenal vs liverpool live stream عبر beIN SPORT مجاناً

09:30 م

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status