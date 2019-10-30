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"الصحة" تكشف حقيقة انتشار فيروسات مميتة في الهواء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:12 م
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
داليا الحسين
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نفى الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ما تردد عن انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة داخل المدارس وفي الهواء، مؤكدًا أنها مجرد شائعات مغرضة.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، مساء الأربعاء أن الوزارة تضمن حقوق الأطفال والكبار، لافًتا إلى أنه منذ ولادة الطفل يتم تطعيمه فضلًا عن توفير تطعيمات لطلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي وتطعيم التيتانوس والبكتريا بمراحل تعليمية مختلفة.

وتابع: "مصر تعمل على تطعيم الحجاج خاصة أنهم يختلطوا مع جنسيات كثيرة من دول مختلفة، ومن الممكن أن يصابوا بفيروس يتم نقله إلى مصر؛ ولذلك تعمل الوزارة على تطعميهم، كما يتم تطعيم المواطنين المسافرين للخارج.

ونوه إلى أن مصر خارج الحزام الوبائي بالالتهاب السحائي، طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن هناك مواقع ترصد داخل أماكن تقديم الخدمات الطبية لرصد أي حالة إصابة مرضية ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراء التحاليل للتأكد من صحة وجود اي ميكروب أو فيروس.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة ميكروبات مميتة فيروسات الطب الوقائي الالتهاب السحائي

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