كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر beIN SPORT المفتوحة«رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الريدز

مشاهد البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر GOAL KOORA على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل التأهل لدور المقبل من البطولة.





يلا شوت حصري وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA ONLINE وتقام في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب COOL KOORA.





كورة ستار وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات KOORA STAR حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD.



