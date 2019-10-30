Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشباب والرياضة تعلن انتهاء استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان عيد الطفولة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
أسماء قورة
Advertisements
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء استعداداتها لإنطلاق فعاليات مهرجان عيد الطفولة والذى يقام تحت شعار أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" خلال الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال من ١٦ دولة للمرحلة السنية من 12إلى 17 سنة.

ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم لمطالبتهم الإلتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض، التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للمهرجان تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال برامج لشرائح مختلفة من النشء مواطنوا الغد.

ويشمل مهرجان "أطفال العالم يلتقون مصر 2019" مجموعة مختلفة من الفاعليات تتضمن مجموعة من الورش الفنية والثقافية في الموسيقى، الغناء، الأداء الحركي حلقة الطبول، مسرح عرائس، يوم رياضي، ندوات عن السلام بالاضافة إلى مجموعة من الفاعليات الترفيهية والسياحية لمعالم القاهرة والجيزة.
Advertisements

أخبار تهمك

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

منذ ساعة و 17 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وأرسنال بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر beIN SPORT المفتوحة«رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الريدز

منذ 36 دقيقة

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ أقل من ساعتين

“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

منذ 41 دقيقة

رابط ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN YOUTUBE

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ ساعة و 22 دقيقة

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ 40 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر match arsenal vs liverpool live stream عبر beIN SPORT مجاناً

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

رابط ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN YOUTUBE

08:23 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

06:11 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر match arsenal vs liverpool live stream عبر beIN SPORT مجاناً

09:30 م

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status