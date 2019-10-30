الشباب والرياضة تعلن انتهاء استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان عيد الطفولة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء استعداداتها لإنطلاق فعاليات مهرجان عيد الطفولة والذى يقام تحت شعار أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" خلال الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال من ١٦ دولة للمرحلة السنية من 12إلى 17 سنة.





ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم لمطالبتهم الإلتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض، التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.





ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للمهرجان تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال برامج لشرائح مختلفة من النشء مواطنوا الغد.



