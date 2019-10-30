رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

يلا لايف شاهد المباراة كاملة بين فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان مع فريق ديبورتيفو ليجانيس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء 30 أكتوبر GOAL KOORA على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري KOORA ONLINE.

كورة ستار وستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ديبورتيفو ليجانيس عبر قناة بين سبورتس الرياضية الثانية على قمري النايل سات والعرب سات KOORA STAR، وستبدأ تلك المباراة في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر والربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب YALA KOORA.

يلا شوت حصري أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديبورتيفو ليجانيس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو COOL KOORA ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني، وقرر زيدان الدفع بجميع للاعبين الاساسين من أجل تحقيق الثلاث نقاط على ملعبه ووسط جماهيره KOORA LIVE.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفاخال ، فاران ، راموس ، مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو ، فالفيردي ، كروس ، رودريجو.

خط الهجوم : كريم بنزيما ، هازارد.

بينما تأتي دكة البدلاء لريال مدريد في مباراة ديبورتيفو ليجانيس كالاتي :-

‏دكة البدلاء : اريولا ، ميليتاو ، ميندي ، مودريتش ، ايسكو ، فاسكيز ، يوفيتش.

يلا كورة ويحتل فريق ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة المتصدر والذي حقق فوزا كبيرا بالأمس على حساب فريق بلد الوليد على ملعب الكامب نو YALA SHOOOT PLUS، ويعد زيدان مدرب ريال مدريد مهدد بالرحيل عن الفريق بسبب بعض النتائج السلبية في الأيام الأخيرة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا وفي الليجا الإسبانية BEIN MATSH.