على غرار الأهلي والزمالك.. لايبزيج يكتسح فولسبورج 6-1 في كأس ألمانيا

حقق فريق لايبزيج فوز كبير وعريض علي مضيفه فولفسبورج بنتيجة 6-1، ضمن مباريات دور الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، في لقاء قاده الحكم فيليكس زوير.





لايبزيج يسحق فولفسبورج بسداسيه في كأس ألمانيا

إستطاع ناذي لايبزيج أن يحقق فوز كبير علي فولفسبورج خارج ملعبه بنتيجة 6_1 وتقدم لايزيج عن طريق جيفري بروما لاعب فولفسبورج في مرماه في الدقيقة 13 ثم أضاف مارسيل ساييستر الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم بعدها بدقائق وتحديدا في الدقيقة 58 سجل اللاعب إيميل فورسبيرج الهدف الثالث ثم الهدف الرابع عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 61 ثم سجل تيمو فيرنر مهاجم منتخب المانيا الهدف الخامس في الدقيقة 68 ثم سجل الهدف السادس تيمو فيرنر ليضيف الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 88 ولكن قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحده سجل لاعب فولفسبورج فوتر فيجورست هدف فريقه الوحيد.





ترتيب لايبزيج وفولفسبورج بالدوري الألماني

يحتل فولفسبورج المركز الرابع في البوندسليجا الألمانية برصيد 17 نقطة بينما لايزيج في المركز السادس برصيد 15 نقطة.





وتذكرنا النتيجة بفوز النادي الأهلي العريض على الزمالك عام 2002 في موسم 2001-2002 وسجل الأهداف وقتها رضا شحاته وإبراهيم سعيد وخالد بيبو رباعيه بينما سجل هدف الزمالك حسام حسن.