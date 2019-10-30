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سوهاج اليوم.. شركة المياه تمنح العاملين مزايا جديدة وحملات مكبرة واحتفالية بقائدي عملية "السبت الحزين"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:06 م
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ارشيفية
ارشيفية
أبورية حسين
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مع قرب بداية يوم جديد تذكركم بوابة الفجر خلال النشرة اليومية لمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بما حدث علي مدار اليوم من أخبار وموضوعات هامة تعرف عليها بالتفاصيل.

في البداية شنت أجهزة محافظة سوهاج حملة تموينية مكبرة بمركزي جهينة والمنشأة وحي الكوثر أسفرت عن تحرير 118 محضرًا تموينا متنوعًا.
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وأطلقتجمعية الأورمان اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر مبادرة جديدة تحت عنوان "حقق مشروعك" تهدف الى توزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على الاسر الاكثر احتياجا فى جميع مراكز محافظة سوهاج.
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وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إقامة مركز للتسوق لعرض الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات وخلق فرص عمل للشباب.
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مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وافق على توقيع الانصراف للعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل مواعيد العمل الرسمية بساعة يوميًا وكذلك منحهم زيادة مبلغ الاعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50%.
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وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية لمراكز سوهاج وحي شرق وطهطا والمراغة تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص.
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ونظمت جامعة سوهاج إحتفالية بقائدي عملية "السبت الحزين" احد عمليات حرب الاستنزاف التي قادتها القوات المسلحة المصرية ضد العد الاسرائيلي في عام ١٩٧٠ احتفاء باللوائين عبدالحميد خليفه اسماعيل، ومحمد محمود عمر بطلي حرب اكتوبر والاستنزاف والمخابرات الحربية.
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