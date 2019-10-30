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«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، YALLA SHOOT.

كورة أونلاين حيث يحل ليجانيس ضيفا على ريال مدريد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي للعودة إلى مقدمة جدول الترتيب، مباراة ريال مديد ضد ليجانيس عبر KOORA ONLINE.

وكان مدريد فقد صدارة جدول الترتيب، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة من مايوركا بهدف دون رد، بالجولة التاسعة وتأجيل مواجهة الكلاسيكو في الجولة العاشرة بسبب الأمن، تابع بث مباشر كورة ستار مباراة ريال مدريد وليجانيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لليجا KOORA STAR.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره ليجانيس في مباراة قوية، في تمام العاشرة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس بالليجا

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بالجولة الحادية عشر، حيث يحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الأخير برصيد 5 نقاط، alostora.

ويدخل ريال مدريد المباراة ضد ليجانيس، وهو مفتقد لأبرز نجومه على رأسمهم الكرواتي جاريث بيل ، وخاميس رودريجيز بسبب رزقه بمولوده الثاني، كورة جول مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، بالليجا الإسباني KOORA GOAL.

كورة حصري، بينما يستعيد رفاق زين الدين زيدان المدير الفني، خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع بلاده أمام ويلز، بتصفيات يورو 2020، متابعة مبارا ة ريال مدريد ضد ليجانيس KORA 7ASRY، بالليجا الإسبانية.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وليجانيس، بالجولة الحادية عشر بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس بالليجا الأسبانية KOORA PLUS.

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