«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، YALLA SHOOT.

كورة أونلاين حيث يحل ليجانيس ضيفا على ريال مدريد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي للعودة إلى مقدمة جدول الترتيب، مباراة ريال مديد ضد ليجانيس عبر KOORA ONLINE.

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موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره ليجانيس في مباراة قوية، في تمام العاشرة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس بالليجا

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بالجولة الحادية عشر، حيث يحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الأخير برصيد 5 نقاط، alostora.

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