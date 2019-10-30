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مراد وهبة: أوباما كان يؤسس لـ الخلافة الإسلامية (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:58 م
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مراد وهبة
مراد وهبة
أمنية فوزي
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قال الفيلسوف مراد وهبة، إن رهان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على جماعات الإسلام السياسي في المنطقة كان "تخلف"، حيث إن هذا الرهان يّنم عن التخلف وعدم الوعي بـ"الأصولية الإسلامية"، موضحًا أن الحزب الديمقراطي في أمريكا كان تشكل لديه اقتناع بمسألة مهمة للغاية وهي أن حل الأزمة الدولية مع العالم الإسلامي تكمن في أن تُسمح للدول في حدود العالم الإسلامي أن يؤسسوا الخلافة الإسلامية.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الجريمة الكبرى الذي اقترفها الحزب الديمقراطي الأمريكي هو أنه كان يعتقد أن جماعات الإسلام السياسي كانت تخطط لإنشاء وتكوين دولة الخلافة الإسلامية في حدود دول العالم الإسلامي وهذا غير صحيح، حيث إن هذه الجماعات كانت تسعى لإنشاء الخلافة الإسلامية على كوكب الأرض بأكمله.

وأشار إلى أن الصراعات التي حدثت في المنطقة وثورات الربيع العربي كان بموافقة الحزب الديمقراطي الأمريكي وكان داعم لها.
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الكلمات المفتاحية

مراد وهبة عمرو عبدالحميد توك شو الخلافة الإسلامية

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