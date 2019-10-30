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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة اليوم تجمع بين ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الليجا ، تحت قيادة الحكم سوتو جرادو، في مباراة يسعي فيها ريال مدريد للعودة للفوز بالدوري لتحسين مركزه في الجدول، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT

KOORA ONLINE موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني

YALLA SHOOT، تقام مباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني في تمام العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع KOORA GOAL.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني

ستذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس بالليجا الإسبانية في تمام العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش، علي قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وليجانيس YALLA SHOOT.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس ببطولة الدوري الإسباني مما يجعل الفريق في جادة للفوز من أجل التقدم خطوات في جدول الترتيب، لعدما تصدر برشلونة الليجا الإسبانية بعد الفوز الكبير علي بلد الوليد بخماسية مقابل هدف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وليجانيس بالدوري الإسباني

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