تركيا تستدعي سفير أمريكا احتجاجا على الإبادة الجماعية للأرمن
قامت تركيا باستدعاء سفير الولايات
المتحدة في أنقرة، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على اعتراف مجلس النواب الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن،
وفق مسؤولين أتراك.
وقال هؤلاء المسؤولون إن السفير، ديفيد
ساترفيلد، استدعي إلى وزارة الخارجية لأمر يتعلق "بالقرار الذي لا أساس قانونياً
له واتخذه مجلس النواب"، وفق تعبيرهم.
يذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر،
الثلاثاء، قراراً بالاعتراف رسمياً بـ"الإبادة الجماعية للأرمن".
كما علا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس
بأكثرية 405 أصوات، مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية،
وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس، بعد عدة محاولات
سابقة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب،
إليوت إنجل، إن الإقرار بإبادة الأرمن خطوة ضرورية.
بدوره، رحب نائب الرئيس الأميركي السابق،
جو بايدن، بقرار مجلس النواب، قائلاً: "اعترافنا بإبادة الأرمن يعيد الاعتبار
للضحايا".
ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم
بين عامي 1915 و1917 يرقى إلى مصافّ الإبادة، وهو ادعاء تعترف به نحو 30 دولة وتنفيه
تركيا.