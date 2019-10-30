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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:01 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ملعب أنفيلد مباراة منتظرة للكثير تجمع بين ليفربول وأرسنال ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزيه، ويسعي الفريقين للتأهل من أجل الإستمرار في البطولة الإنجليزية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وأرسنال KOORA STAR.

KOORA ONLINE موعد مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه
يقام لقاء ليفربول وأرسنال ضمن مباريات كأس الرابطة الإنجليزيه اليوم، في تمام التاسعه ونصف بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والثامنة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وأرسنال YALLA SHOOT.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه
KOORA LIVE ليفربول وأرسنال ضمن مباريات كأس الرابطة الإنجليزيه اليوم، في تمام التاسعه ونصف بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والثامنة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري للمباريات الأوروبية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

وسيلعب ليفربول اللقاء وهو خارج من إنتصار هام الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى علي توتنهام هوتسيبير ومتصدر للبرييميرليج، بينما أرسنال يعانى خلال المباريات الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى من نتائج سيئة تحت قيادة مدربه اوناى إيمري بعد الخسارة أمام شيفيليد يونايتد ثم التعادل أمام كريستال بالاس، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وأرسنال YALLA SHOOT.

وسيغيب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن مباراة فريقه اليوم بكأس الرابطة الإنجليزيه بعد الإصابة التى عانى منها خلال اللقاء السابق لفريقه ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي ويحاول ليفربول تجهيزه لمباراة أستون فيلا بالدوري الجولة القادمة، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه YALLA SHOOT.

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