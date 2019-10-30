وزير التعليم: ٩٩٪؜ من الطلاب المستخدمين للتابلت يدخلون على بنك المعرفة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك ٢١ ألف موضوع تعليمي علي بنك المعرفة.





ولفت وزير التعليم، خلال احتفالية مرور ٤ سنوات علي إنشاء بنك المعرفة، إ لي أن هناك مليون ونصف المليون طالب سيطلعون علي هذه المواد خلال هذا العام، وأن هناك ٩٩٪؜ من الطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي دخلوا علي بنك المعرفة المصري.