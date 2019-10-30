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وزير التعليم: ٩٩٪ من الطلاب المستخدمين للتابلت يدخلون على بنك المعرفة
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:58 م
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ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك ٢١ ألف موضوع تعليمي علي بنك المعرفة.
ولفت وزير التعليم، خلال احتفالية مرور ٤ سنوات علي إنشاء بنك المعرفة، إلي أن هناك مليون ونصف المليون طالب سيطلعون علي هذه المواد خلال هذا العام، وأن هناك ٩٩٪ من الطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي دخلوا علي بنك المعرفة المصري.
وبنك المعرفة المصري هو أكبر مكتبة رقمية في العالم، وهو أحد المشاريع القومية ضمن خطة تطوير التعليم في مصر، حيث يهدف لإتاحة كم هائل ومتنوع من مصادر البحث والمعرفة للمواطن المصري مجاناً.
ويحتوي موقع بنك المعرفة المصري على ٤ بوابات لتشمل الآتي:
بوابة الطلاب والمعلمون
بوابة الأطفال
بوابة الباحثين
بوابة القراء
ويهدف بنك المعرفة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للشعب المصري من خلال تقديم كم هائل ومتنوع من المصادر المعرفية المسموعة والمرئية والمقروءة، ويتميز بسهولة الاستخدام والإتاحة على مستوى جمهورية مصر العربية بشكل عام وبدون شروط.
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