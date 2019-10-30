أحمد موسى يكشف سر فتح أمريكا لملف إبادة الأرمن

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار مجلس النواب الأمريكي بالاعتراف بأغلبية ساحقة بإبادة الأرمن على يد أجداد الديكتاتور أردوغان قائلًا: "لم تحدث من قبل أن يكون هناك اتفاق على موضوع بأغلبية ساحقة"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يحدث أن يتم إصدار هذا القرار، معلقًا: "الأمريكان دايما بيلعبوا الأتراك بالموضوع ده.. ويتفتح ويتقفل عشان المصالح الأمريكية - التركية".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن الإبادة حدثت أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، وراح ضحيتها حوالي مليون ونصف المليون شخص من الأرمن، لافتًا إلى أن القرار جاء نتيجة جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا بعد الغزو الأخير للأراضي الشقيقة.



وأضاف أن جرائم "أردوغان" تمثل جرائم حرب، وهو ما شجع مجلس النواب الأمريكي باتخاذ هذا القرار، لا سيما أنهم وجدوا أن "أردوغان" يعيد تاريخ أجداد في الجرائم، معلقا: "أردوغان وجدوده سفاحين".

