“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ، يستعد ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الانجليزي لمواجهة آرسنال في إطار دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سان باولو، فاز الريدز في اللقاء الماضي حين أُقيمت بينه وبين توتنهام الإنجليزي تمكن ليفربول من تسجيل هدفين مقابل هدف ويأمل في أن ينطلق من خلال أرسنال إلى حسم صدارة الدوري.





تنطلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم الاربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية 2019-20 في موعد المحدد بصوت المعلق علي محمد علي في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة في الدور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .









موعد مباراة ليفربول وارسنال

تعرف على موعد مباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزية :

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد ليفربول بي إن سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وكأس الرابطة لعام 2019/2020، والتي ستكون مساء اليوم الاربعاء، يلا شوت ماتش ليفربول MOHAMMED SALAH





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سيكون موعد مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال مباشر اليوم الثلاثاء في كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 10 / 30 عبر قنوات بي ان سبورت 2 بصوت المعلق علي محمد علي عبر قناة beIN ..





التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين ليفربول وارسنال:

ليفربول : كايمهين كيلير ؛ كي-جانا هوفر ، ديجان لوفرين ، جو جوميز ، جيمس ميلنر ؛ جوردان هندرسون ، أليكس أوكسليد تشامبرلين ، نابي كيتا ؛ كورتيس جونز ، ديفوك أوريجي ، آدم لالانا.





ارسنال : اميليانو مارتينيز ؛ هيكتور بيليرين ، روب هولدينغ ، شكودران مصطفى ، سيد كولاسيناك ؛ جو ويلوك ، لوكاس توريرا ؛ أينسلي مايتلاند-نايلز ، إميل سميث رو ، بوكايو ساكا ؛ غابرييل مارتينيلي