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"هيرميس": إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل في مصر بقيمة 167 مليون جنيه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:53 م
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المجموعة المالية هيرميس
المجموعة المالية هيرميس
أحمد الشيخ
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أتمت  المجموعة المالية هيرميس أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصري منذ صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
 
وأجرت المجموعة عملية التوريق لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان، بعد أن أسندت الشركة العملية للمجموعة بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. علمًا بأن عملية التوريق سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس أن الشركة رسخت ريادتها مجددًا بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصري. وأضاف جاد أن اتجاه الشركة لتشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين يأتي ضمن استراتيجية تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق التي تعمل بها، بالتوازي مع التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة بريميوم على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه، علمًا بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح أن شركة بريميوم تعمل في السوق المصرية منذ عام 2002، وتحظى بقاعدة عملاء تضم 120 ألف من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنويًا.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الإفريقي الدولي والذي قام أيضًا بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات.
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