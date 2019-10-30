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منتخب مصر للكاراتية يهدي فوزه ببطولة العالم للرئيس السيسي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:59 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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علق الكابتن سيف النصر مصطفى، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتية، على تتويج بعثة منتخب الكاراتية المصري ببطولة العالم في تشيلي، قائلًا: "انتصار عظيم للكارتية المصري، وانتصار تاريخي عالمي".

وأوضح "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن بطولة العالم كانت عبارة عن 86 دولة.

وأضاف أنه كان هناك حظر تجوال وظروف صعبة في تشيلي، لافتًا إلى أن البعثة سيطرت على الموقف، ولم تعرض اللاعبين للتشتت، مؤكدًا أن النتيجة كانت غير مسبوقة.

وأهدى الفوز لمصر بالكامل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة، وأسرة الكاراتية بالكامل، موضحًا أنهم حصلوا على 19 ميدالية، 7 ذهب، و4 فضة، و8 برونز.
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الكلمات المفتاحية

توك شو بطولة العالم للكارتية الرئيس السيسي

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