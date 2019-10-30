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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:56 م
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بوابة الفجر
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تنطلق مساء اليوم مباراة ليفربول ضد أرسنال kora star، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة .

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موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال KORA LIVE
مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT بلس رابط مباراة ليفربول بدون تقطيع رابط مباشر SalaH وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال Yallho Shoot
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD .

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot، كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ليفربول وارسنال بث مباشر mohamed salah كورة اون لاين.. رابط ماتش ليفربول يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
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