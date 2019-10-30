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موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة والتشكيل الرسمي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:55 م
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ليفربول ضد آرسنال
ليفربول ضد آرسنال
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يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد آرسنال المثيرة، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" 2019 - 2020.

* موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 
ستُقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

* القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية
وستُقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "بي إن سبورتس إتش دي الرياضية المُشفرة "beIN SPORTS HD 2"، وسيُدير اللقاء الحكم أندريه مارينر.

جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال:-

- قناة beIN Sports MENA 2 HD

- قناة beIN Sports Connect

- قناة Sky Sport 7 beIN Sports

- قناة ESPN

ويدخل ليفربول مباراته ضد آرسنال بمعنويات مرتفعة للغاية، وذلك بعدما نجح في انتزاع فوزًا ثمينًا من ضيفه توتنهام، بنتيجة 2/1، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

بينما يعاني آرسنال عقب خسارته أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه كريستال بالاس 2-2، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة أرسنال على المنافسة على إنهاء الموسم فى المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة العاشرة.

* تشكيل مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال، كالتالي:-
وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، التشكيل الأساسي لفريقه ضد أرسنال، والتي شهدت خروج "صلاح - ماني - فرمينيو - ماتيب - فان دايك":-

حراسة المرمى: كيلير.
 
خط الدفاع: جوردان ويليامز - جو جوميز - فان دى بيرج - جيمس ميلنر.
 
خط الوسط: نابي كيتا - أدم لالانا - أليكس أوكسليد تشامبرلين.
 
خط الهجوم: ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هارفي إليوت.

ويجلس على دكة البدلاء كلًا من: أدريان - جونز - هيربي كين - لعروسي - شيريفيلا - كلاركسون - كوميتيو.

تشكيل آرسنال لمباراة ليفربول، كالتالي:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيجاد كولاسيناك - سوكراتيس - دافيد لويز - هيكتور بيليرين.

خط الوسط: ماتيو الجندوزي - لوكاس توريرا - داني سيبايوس - بيبي.

خط الهجوم: بيير أوباميانج - ألكسندر لاكازيت.
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