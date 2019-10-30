موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة والتشكيل الرسمي

يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد آرسنال المثيرة، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" 2019 - 2020.





* موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

ستُقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية " كاراباو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.





* القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

وستُقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "بي إن سبورتس إتش دي الرياضية المُشفرة " beIN SPORTS HD 2"، وسيُدير اللقاء الحكم أندريه مارينر.





جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال:-

- قناة beIN Sports MENA 2 HD

- قناة beIN Sports Connect

- قناة Sky Sport 7 beIN Sports

- قناة ESPN

