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تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:53 م
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تريزيجيه
تريزيجيه
أحمد عصام
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أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : ستير.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - كونسا - هاوس - تايلور.

خط الوسط : هوريهان - دوجلاس لويز - محمود حسن تريزيجيه - لانسبوري.

خط الهجوم : ديفيز - انور الغازي.

وكان فريق أستون فيلا قد تعرض لهزيمة قاسية بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد.
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الكلمات المفتاحية

ولفوهامبتون تريزيجيه أستون فيلا

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