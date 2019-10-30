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غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الـ27 لمكافحة العدوى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:53 م
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مؤتمر لمكافحة العدوى ـ ارشيفية
مؤتمر لمكافحة العدوى ـ ارشيفية
منى صموئيل
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تنطلق غدا الخميس أولى فعاليات المؤتمر الدولى السنوى السابع والعشرون لمكافحة العدوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" تحت عنوان "إلتزامًا بالدليل.. تطبيقًا للمعايير.. وصولًا لمنع العدوى"، وتحت رعاية اتحاد الأطباء العرب.

يرأس المؤتمر الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية أبرزها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والشبكة الأفريقية لمكافحة العدوى والرابطة المصرية لسلامة المرضى.

يشارك فى المؤتمر نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض من مختلف أرجاء الوطن العربى وأفريقيا من المتخصصين فى مجالات مكافحة العدوى والوبائيات والأمراض المعدية والصحة العامة وإصحاح البيئة.

يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات أبرزها إستخدام الطرق الحديثة لتحقيق الممارسات الطبية الآمنة، وأوجه مكافحة العدوى والأوبئة الوافدة والعائدة ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والصحة المهنية والتطهير والتعقيم وتحديات مكافحة العدوى والتنمية المهنية فى مكافحة العدوى.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة رسلان، إن المؤتمر يعتبر من أهم الوسائل لخلق جيل من أخصائيي مكافحة العدوى المتميزين وبناء شبكة تواصل مهنية وعلمية محلية ودولية وذلك لخفض معدلات العدوى فى المستشفيات المصرية الى أقل مستوى ممكن ورفع الوعى وتبنى ثقافة السلامة والوقاية ليس للمريض فحسب بل لأفراد الطاقم الطبى أيضا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مكافحة العدوى المؤتمر الدولى الأمراض الأطباء العرب

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