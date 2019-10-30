يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول SALAH

يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع ليفربول ضد أرسنال KORA ONLINE مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .





ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال yalla shoot live 7asry مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال kora on line كورة اون لاين تبدأ المباراة مساء اليوم الأربعاء قمة دور الـ16 من كأس كاراباو، بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي تجمع بين ليفربول وآرسنال، وذلك في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول يوتيوب لايف youtube live.





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موعد مواجهة ليفربول وأرسنال kora star

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الاربعاء 30-10-2019 على ملعب أنفيلد في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال LIVERPOOL ONLINE

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD .





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