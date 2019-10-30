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يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول SALAH

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:51 م
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بوابة الفجر
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يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع ليفربول ضد أرسنال KORA ONLINE مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال yalla shoot live 7asry مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال kora on line كورة اون لاين تبدأ المباراة مساء اليوم الأربعاء قمة دور الـ16 من كأس كاراباو، بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي تجمع بين ليفربول وآرسنال، وذلك في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول يوتيوب لايف youtube live.

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر بدون تقطيع .

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موعد مواجهة ليفربول وأرسنال kora star
وتنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الاربعاء 30-10-2019 على ملعب أنفيلد في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال LIVERPOOL ONLINE
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD .

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot، كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
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