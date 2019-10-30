كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال GOAL HAZARD

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس yalla shoot live 7asry مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس kora on line كورة اون لاين تبدأ المباراة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الليجا، يوتيوب لايف youtube live.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس YALLA SHOOT بلس رابط مباراة ريال مدريد بدون تقطيع وستقام المباراة بين فريق ريال مدريد ضد ليجانيس في الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس KoRA STAR

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريقريال مدريد ضد ليجانيس عبر قناة بين سبورتس 3 HD، بتعليق رؤوف خليف .

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