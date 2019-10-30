الإنتاج الحربي: الأسعار المتداولة للسيارة الكهربائية "E-MOTION" غير صحيحة

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي، بيانا تنفي فيه أي أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION والتي تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول اتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية والتي سوف يتم تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة القادمة.





وتؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله من أسعار هي محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية استغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجهم كما قامت الصفحات التي تنشر هذه الأخبار بإستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة والتي تحمل اسم E-MOTION وهو الأسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT.



