أحمد موسى في عيد ميلاد الخطيب: "الأسطورة.. حبيب الملايين" (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على الهواء بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن الكابتن بيبو أسطورة الكرة المصرية والإفريقية ومعشوق الجماهير في العالم العربي.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن "الخطيب" أول لاعب يحصل على أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983، لافتًاإلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ويمثل عنوان للعطاء والإخلاص وحب النادي الأهلي والوطن.



وأضاف: "الخطيب من أعظم لاعبين النادي الأهلي على مر تاريخه، وأحد من ساهمه في شعبية النادي ولديه بصمة كبيرة في تاريخ القلعة الحمراء"، وعلى مدار تاريخه لم يحصل سوى على بطاقتين صفراء"، معلقًا: "الخطيب حبيب الملايين بجد مش بهزار.. بنحب نشوفه ونشوف فيه قيمة النادي الأهلي وهيبته".

