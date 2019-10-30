« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أرسنال KORA LIVE اليوم الأربعاء 30أكتوبر ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

وستذاع مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في بطولة كأس الرابطة على قناة "BEIN SPORTS HD3" بتعليق علي محمد علي.





موعد مباراة ليفربول وأرسنال وملعب اللقاء

وتلعب مباراة ليفربول وأرسنال KORA ONLINE في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.





بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: هوفر، لوفرين، جوميز، ميلنر.

خط الوسط: تشامبرلين، جونز، كيتا، لالانا.

خط الهجوم: أوريجي، بروستر.





تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، موستافي، كولاسينك.

خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.





ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول LIVERPOOL ONLINE في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





بينما يتواجد نادي أرسنال YALLA SHOOT في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق أيضا في الدوري.



