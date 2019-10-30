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"عاشور" يعتمد 6 فرق جديدة لكيان فيوتشر لو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:46 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منى صموئيل
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التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بعدد من محامي كيان فيوتشر لو، اليوم الأربعاء، في إطار اهتمامه المستمر بالتواصل مع شباب المهنة، وذلك بحضور صالحين المهدي عضو مجلس النقابة العامة عن الجيزة.

وأوضحت أية العبيدي، رئيس كيان فيوتشر لو، إن النقيب العام اعتمد خلال اللقاء 6 فرق للكيان بكل من شمال الجيزة، وجنوب القاهرة، وشبرا الخيمة، ومصر الجديدة، والمطرية، ومدينة نصر.

يشار إلي أن الكيان تقدم بكشف حساب للنقيب العام خلال الشهر الجاري عن الخدمات التي قدمها لشباب المحامين منذ اعتماده له في 30 أكتوبر 2018.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين مدينة نصر فيوتشر لو شباب المحامين الجيزة

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