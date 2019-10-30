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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي ليجانيس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم بالدوري الإسباني KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس

وستذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق خليل البلوشي.


بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.


كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد KORA LIVE في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.


بينما يتواجد نادي ليجانيس KOORA GOAL في المركز العشرين من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 5 نقاط من أصل 10 مباريات خاصها الفريق حتى الآن في البطولة.

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