رابط شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر LIVERPOOL LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددةNOW

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة لايف، يلعب اليوم فريق ليفربول مباراة هامة ضد فريق ارسنال في منافسات كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين وتعتبر مباراة قوية للغاية ضمن منافسات اليوم وذلك حيث يرغب فريق ليفربول في اقتناص انتصار لإكمال سلسلة الانتصارات التي يحصلها فريق ليفربول.





بث مباشر، لمباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره أرسنال.



ويأتى البث المباشر للمباراة المرتقبة بين الريدز ونظيره أرسنال، في تمام التاسعة والنصف، من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم المصرى محمد صلاح، وذلك بعد الإصابة الغادرة التى تعرض لها أثناء مباراة الريدز الأخيرة أمام توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتى أحرز خلال هدف الفوز لفريقه، لتنتهى المباراة بانتصار ليفربول بهدفين لهدف.









وفاز فريق ليفربول في اخر مبارياته ضد فريق توتنهام والتي كانت مباراة هامة للغاية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي حيث كانت أقوى مباراة في هذه الجولة وشهدت المباراة تكتيك قوي من كلا الفريقين.





وذلك حيث استطاع فريق توتنهام التسجيل عن طريق هاري كين في أولى المباراة من ثم تعادل ليفربول واحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف الفوز من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة ٢-١.





ويسعى أيضا فريق ارسنال للفوز بالمباراة وذلك حيث يسعى فريق ارسنال اثبات نفسه في هذا الموسم الحالي مع المدير الفني الذي يدور حوله بعض الاعتراضات منذ بدايته مع فريق ارسنال.





ويلعب فريق ليفربول ويتصدر ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ٢٨ نقطة بفارق ٦ نقاط عن فريق مانشستر سيتي المنافس الأقوى لفريق ليفربول والذي استطاع أن يحسم لقب الدوري الانجليزي بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي.





مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر، ولعب فريق ليفربول ١٠ مباريات فاز في تسع مباريات وتعادل مباراة واحدة بنتيجة ١- ١ أمام مانشستر يونايتد.





اما فريق ارسنال الذي يعاني من افتقاد بعض العناصر المهمة في بعض الخطوط، فلعب ١٠ مباريات فاز في ٤ مباريات وتعادل اربع مباريات وخسر مباراتين ويحتل المركز الخامس برصيد ١٦ نقطة.





مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر