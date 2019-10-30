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تعليق أحمد موسى على قرار النواب الأمريكي بالاعتراف بإبادة الأرمن

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:40 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار مجلس النواب الأمريكي بالاعتراف بأغلبية ساحقة بأبدة "الأرمن" على يد الإمبراطورية العثمانية، واصفًا القرار بأنه "عظيم".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن أبادت الأرمن كانت في أدنة عام 1909 على يد أجداد الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان".

وأضاف الإعلامي أن اعتراف أمريكا بأبدة "الأرمن" على يد تركيا سيزيد الفجوة بين "واشنطن"، والنظام التركي، مشيرًا إلى أن أمريكا تمتلك وثائق لدعم "أردوغان" تنظيم داعش الإرهابي.
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قضية الأرمن صدي البلد توك شو النواب الأمريكي أحمد موسى إبادة الأرمن

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