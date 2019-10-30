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"الأورمان": 1000 جنيه إعانة شهرية لأسرة ضحية قطار الإسكندرية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:37 م
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ضحية قطار الإسكندرية
ضحية قطار الإسكندرية
أمنية فوزي
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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تخصيص إعانة شهرية بمبلغ ألف جنيه مدى الحياة لأسرة الشهيد محمد عيد، ضحية قطار الإسكندرية.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن جمعية الأورمان ستتكفل بساق صناعي، أحدث ساق صناعي في العالم مثل الحقيقة، إذا ثبت بتر قدم صديق الشهيد محمد عيد.

في حين وجه تامر عيد، شقيق ضحية قطار الإسكندرية، الشكر لجمعية الأورمان، قائلًا: "ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته، ولكن أنا مش عايز أي إعانة مادية، أنا عايز الناس كلها تقف معايا أجيب حق أخويا، إللي بيحبني وبيحب أخويا يقف بجانبنا لإعادة حق أخويا، ما أريده فقط هو القصاص".
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الكلمات المفتاحية

ضحية قطار الإسكندرية ساق صناعي الشهيد محمد عيد الأورمان إعانة شهرية

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