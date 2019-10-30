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من "كايرو" لـ"كلب البغدادي".. تعرف على أشجع الكلاب في التاريخ

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
ياسمين شهاب
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انتهت قصة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، للأبد ومع دفنه تم تحديث قائمة أشهر الكلاب الذين دخلوا التاريخ بعدما شارك في مقتل زعيم داعش كلب لم يفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسمه.

"ترامب" عن الكلب الذي شارك في مقتل البغدادي: "كلب عظيم"
"كلب عظيم شارك في مهمة وطنية كبيرة"، هكذا بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليقدم الشكر للكلب الذي ساهم في قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ورفض "ترامب" الإفصاح عن اسم الكلب لأنه مازال في الخدمة، والكلب من فصيلة " Malinois" المعروفة بالرشاقة والشراسة والعدائية والشجاعة.


من كايرو لـكلب البغدادي.. تعرف على أشجع الكلاب في التاريخ


"الكلب كايرو" الذي شارك في عملية قتل أسامة بن لادن
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم القوات الخاصة الأمريكية الكلاب في المهام، فانضم كلب عملية قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، إلى رفيقه من نفس الفصيلة "الكلب كايرو" الذي شارك في عملية قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عام 2011 ويتم إضافتها على قائمة أشهر الكلاب المؤثرة تاريخيًا، واستخدمت القوات الخاصة الأمريكية الكلب لمنع "بن لادن" من الهروب خلال عملية اقتحام المخبئ الذي عاش فيه لسنوات، وتُعد الكلاب من العناصر الأساسية في القوات الأمريكية .



من كايرو لـكلب البغدادي.. تعرف على أشجع الكلاب في التاريخ


"بلوندي" كلبة هتلر ودورها في دعم الإعلام له
كانت الكلبة "بلوندي" كلبة هتلر دوره كبير في دعم الإعلام له، حيث كانت تنشر صور له مع الكلبة في الكتب ويتم تطبع بطاقات بريدية عليها صورته برفقة "بلوندي" وهذا جعل الإعلام يدعمه بشدة في القرن التاسع عشر .

وتلقي هتلر الكلبة "بلوندي" هدية  من مارتن بورمان، وأحب هتلر الكلبة "بلوندي"، لما يتركها في أي مكان حيث أنها تنام بجانبه وهذا ما أزعج صديقته إيفا براون وكانت تكره بلوندي.

واضطر هتلر عام 1921، بترك الكلبة بلوندي في مكان مخصص لتربية الكلاب ولكن الكلبة هربت ورجعت إلى هتلر من شديدة حبها وإخلاصها له.

وقبل انتحار هتلر، أمر الطبيبه الخاص به أعطى الكلبة بلوندي كبسولات حتى تقتل الكلبة بلوندي، وتم اطلاق الرصاص على كلاب بلوندي الخمس الصغار.

من كايرو لـكلب البغدادي.. تعرف على أشجع الكلاب في التاريخ
"أنوبيس" إله الموتى ودوره في عملية التحنيط
يُعد "أنوبيس" إله الموتى، الذي كان يظهر على هيئة كلب له دور كبير في عملية التحنيط، فكان يقوم بتطهير الجثة ودهنها وتحنيطها ولفها في اللفائف الكتانية، وتعددت الكثير من القصص حول "أنوبيس" " الحيوان  ابن آوى" فبعض يقول أنه كان يفترس جثث الموتى وينبش القبور ويقوم بالعبث بالجثث بعد موتها، والبعض الآخر يقول أنه له دور رئيسي في عملية التحنيط.

ولم يكن الكثير من المصريين يعرفون من هو أنوبيس إله الموتى، إلا عند اختيار اللجنة المنظمة لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019 "أنوبيس" أيقونة حفل الافتتاح، وكان "أنوبيس" إله الموتى يقود المتوفى إلى العالم الآخر وهو على هيئة كلب وتم انتقال عبادته منذ عهد الأسرة الخامسة إِلى الإِله أوزيريس.


من كايرو لـكلب البغدادي.. تعرف على أشجع الكلاب في التاريخ
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