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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:34 م
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بوابة الفجر
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رابط كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS بدون تقطيع ليفربول وارسنال يلا شوت، ليفربول بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال، ماتش ليفربول وارسنال مباشر، ليفربول وارسنال يوتيوب، ليفربول وارسنال كورة لايف، ليفربول وارسنال اون لاين، بث مباشر ليفربول وارسنال.

يستقبل ليفربول ضيفه ارسنال ضمن ثمن نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة ليفربول وارسنال من "أنفيلد" عبر قناة HD2، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر الدوري الإنكليزي بالعلامة الكاملة حيث حقق في آخر لقاء فوزاً غالياً على توتنهام 2-1، في حين يحتل ارسنال المركز الخامس في الدوري وهو تعادل في آخر ظهور له مع كريستال بالاس 2-2.

والتقى الفريقان في الدوري هذا الموسم حيث فاز ليفربول على ضيفه آرسنال 3-1.

من هنا ستكون المباراة في غاية الصعوبة على ارسنال.

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