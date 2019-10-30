« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش يوفنتوس NOW

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يسعى يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب وغريمه إنتر ميلان الى التعويض حين يتواجهان مع جنوى وبريشيا تواليا في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما سيكون ملعب "سان باولو" على موعد مع مواجهة مرتقبة بين نابولي وصيف البطل وضيفه أتالانتا.





على ملعب "أليانز ستاديوم"، قد يدخل يوفنتوس الأربعاء مباراته مع ضيفه جنوى وهو في المركز الثاني عوضا عن الصدارة بما إن إنتر ميلان يحل الثلاثاء ضيفا بريشيا وفوز فريق المدرب أنتونيو كونتي سيجعله في المركز الأول بما أن الفارق حاليا بين الغريمين نقطة واحدة.





وفرط إنتر السبت بفرصة انتزاع الصدارة من يوفنتوس حين اكتفى بالتعادل على أرضه مع بارما 2-2، بعد أن سبقه فريق "السيدة العجوز" بالتعادل أيضا مع مضيفه ليتشي 1-1.





ورأى كونتي بعد المباراة التي أنهى فيها إنتر الشوط الأول متخلفا 1-2، بأنه لا يمكنه لوم اللاعبين "لأنها مباراتنا الثالثة في ستة أيام ولدينا دائما نفس التشكيلة بسبب عدة مشاكل. وأنا لست سعيدا بهذا على الإطلاق".





وقال "على سبيل المثال، واجه (الهولندي) ستيفان دي فراي مشكلة في عضلات المحالب، و(الغاني) كوادوو أسامواه في ركبته. مع كل هذا يصبح من الصعب اللعب كل ثلاثة أيام (...) الموضوع مرهق على المستويين الذهني والبدني. يتعين علينا كفريق تقييم وفهم ما يمكننا تحسينه".





أما لاعب الوسط أنتونيو كاندريفا، فقال لتلفزيون النادي "تعادلنا في مباراة كنا بحاجة الى الفوز بها. بعد شوط أول ضعيف، أصبحنا أفضل بعد استراحة الشوطين. هناك ندم لاكتفائنا بالحصول على نقطة فقط".





ومن المتوقع ألا يواجه إنتر صعوبة في حسم مباراته الاولى مع بريشيا منذ 2011 نتيجة هبوط الأخير الى الدرجة الثانية، لاسيما أن ضيفه حقق فوزين فقط في تسع مباريات ولم يحصل سوى على نقطة واحدة من مبارياته الثلاث بين جماهيره.





يوفنتوس مطالب بالمزيد من الفعالية

وفي معسكر يوفنتوس، يخوض فريق "السيدة العجوز" مباراة الأربعاء باحثا عن الثأر من جنوى الذي انتزع نقطة من معقل البطل الموسم الماضي بالتعادل معه ذهابا 1-1 قبل أن يسقط إيابا في "لويجي فيراريس" بهدفين نظيفين.





لكن على يوفنتوس الذي يخوض في نهاية الأسبوع مباراة الدربي في ملعب جاره تورينو، أن يكون أكثر فعالية إذا أراد الابقاء على صدارته والفوز على جنوى الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل السبع الأخيرة.





وهذا ما شدد عليه مدربه ماوريتسيو ساري بعد التعادل المخيب مع ليتشي، قائلا "سمحنا لأنفسنا بأن ننجَرَّ الى مباراة غريبة. كنا بحاجة للحفاظ على تركيزنا بشكل أفضل لأننا لعبنا بشكل جيد وصنعنا عشر فرص لكننا لم نكن قادرين على استغلالها".





وواصل "كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر إصرارا وعقلانية بعد أن سجلنا" في اشارة الى تقدم فريقه من ركلة جزاء للأرجنتيني باولو ديبالا لكن ليتشي عادل بعد خمس دقائق بنفس الطريقة أيضا، مضيفا "لم تعجبني الطريقة التي لعبنا بها بعد التقدم، تأخرنا كثيرا. يجب أن نتحسن دفاعيا، على الرغم من أننا لا نمنح الخصم العديد من الفرص من اللعب المفتوح".





أما قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي، فرأى أنه "كانت لدينا الكثير من الفرص لكن لم نتمكن من استغلالها. عندما تصنع الكثير ولا تنجح في التهديف، يمكن أن تتحول المباراة بسهولة إلى الأسوأ.





علينا أن نكون أكثر تصميما وأن نتعلم بسرعة، وإلا قد ينتهي بنا المطاف الى اهدار نقاط مهمة. هذا ما حدث اليوم (السبت). لحسن الحظ، لدينا فرصة للعودة مباشرة الى الفوز يوم الأربعاء".



