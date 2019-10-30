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«يلا شووت» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد beIN SPORT HD

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بعد غياب اضطراري، يعود ريال مدريد إلى منافسات بطولة الدوري الإسباني، حين يستضيف مساء الأربعاء، نادي ليجانيس، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الليجا.

 

ولم يخض ريال مدريد مباراة الجولة العاشرة من الليجا، والتي كان من المفترض أن تكون أمام نادي برشلونة على ملعب «كامب نو»، لكن جاء قرار من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيلها، خوفًا من المظاهرات في إقليم كتالونيا.

 

الفرنسي زين الدين زيدان أعلن عن قائمة تضم 19 لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراة ليجانيس، وشهدت خروج البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني الشاب براهيم دياز، وجاريث بيل، مع الاعتماد على الحرس القديم.

 

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، فيما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب، حيث لم يجمع سوى 5 نقاط فقط منذ انطلاق المسابقة.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، 22:15 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» معقل ريال مدريد، والذي تتسع مدرجاته لأكثر من 80 ألف متفرج، وتذاع المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا عبر قناة beIN SPORTS HD3، وأسندت beIN SPORTS مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق خليل البلوشي.

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