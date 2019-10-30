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«كورة اون لاين NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف PLUS رابط ماتش ريال مدريد بي ان سبورت

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:28 م
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بوابة الفجر
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رابط كورة اون لاينت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر اليوم بدون تقطيع  ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS رابط ماتش ريال مدريد ضد ليجانيس بث مباشر.

يستقبل ريال مدريد ضيفه ليجانيس ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وليجانيس من البرنابيو عبر قناة HD3، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

ويسعى ريال مدريد الذي لم يلعب الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو تحقيق انتصار يرفع من خلاله رصيده إلى 21 نقطة. 

وكان ريال مدريد خسر آخر جولة ظهر خلالها في الدوري أمام مايوركا خارج أرضه بهدف.

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