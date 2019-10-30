«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جولKOORA LIVE ماتش اليوم ريال مدريدNOW

خوض ريال مدريد اختيبار جديد ضد نظيره ليجانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني موسم 2019-2020 "الليجا"، من أجل استعادة صدارة الدوري الأسباني، على استاد سانتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي، فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأربعاء 30-10/2019 بالدوري الإسباني.. ترتيب الريال

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأربعاء 30-10-2019 بالدوري الإسباني.. يحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة الوصيف برصيد 19 نقطة، حيث يتصدر غرناطة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأربعاء 30-10-2019 بالدوري الإسباني.. مباراة متبقية للريال

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأربعاء 30-10-2019 بالدوري الإسباني.. يتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة ضد برشلونة فى كلاسيكو الأرض، الذى كان من المقرر إقامته السبت الماضى، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، الا أنه تم تأجيله لما يحدث من تظاهرات عارمة فى إقليم كاتلونيا .

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأربعاء 30-10-2019 بالدوري الإسباني.. الريال يسعي لمواصلة التهديف

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم الأربعاء 30-10-2019 بالدوري الإسباني.. يسعى الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لمواصلة التهديف على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى مسابقة الدوري الإسباني، عندما يلتقى الميرينجي مع ليجانيس، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف فى المباريات الثلاث الأخيرة التى خاضها فى الجولة الثانية ضد بلد الوليد ثم ليفانتى ثم غرناطة فى الجولة الثامنة.